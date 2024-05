POL-F: 240527 - 0551 Frankfurt - Nordend: Volksverhetzung

Frankfurt (ots) - (yi) Am Freitagmittag (24. Mai 2024) raubte ein Unbekannter einer 70-Jährigen den Anhänger ihrer Goldkette und flüchtete sodann in Richtung Bockenheimer Landstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen sei die Geschädigte gegen 13:35 Uhr zu Fuß mit einem Kinderwagen in der Feldbergstraße unterwegs gewesen, als der Tatverdächtige von hinten an sie herangetreten sei und versucht habe, die Halskette zu ...

mehr