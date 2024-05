Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240526 - 0548 Frankfurt - Westend: Raub - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(yi) Am Freitagmittag (24. Mai 2024) raubte ein Unbekannter einer 70-Jährigen den Anhänger ihrer Goldkette und flüchtete sodann in Richtung Bockenheimer Landstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei die Geschädigte gegen 13:35 Uhr zu Fuß mit einem Kinderwagen in der Feldbergstraße unterwegs gewesen, als der Tatverdächtige von hinten an sie herangetreten sei und versucht habe, die Halskette zu entreißen. Hierbei habe der Angreifer den Anhänger der Goldkette erbeuten können. Anschließend sei der Tatverdächtige in Richtung Bockenheimer Landstraße geflüchtet. Der Räuber sei der 70-Jährigen, aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes, bereits in der Mendelssohnstraße aufgefallen.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 165cm groß, schlank, gekräuseltes dunkles Haar; trug einen grünen Parka.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

