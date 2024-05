Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240526 - 0547 Frankfurt - Niederrad: Vermisste Person

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

(yi) Seit 10:00 Uhr am gestrigen Samstag (25. Mai 2024) wird der 49-jährige Christian G. aus Niederrad vermisst.

Er ist aus einer Psychiatrischen Klinik in Niederrad abgängig.

Herr G. kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 178cm groß, ca. 70 - 80kg schwer, schlanke Statur, dunkelblonde Haare mit einem "Irokesenschnitt", trägt einen 3-Tage-Bart; trug helle Kleidung.

Christian G. hat mehrere Tätowierungen am Körper:

Am linken Ellenbogen einen Ball, an der linken Wade eine Meerjungfrau, am rechten Oberarm ein Oktopus und am Rücken einen Drachen.

Er ist normalerweise Brillenträger, trägt diese aktuell nicht. Weiter befindet sich Herr G. vermutlich in einer hilflosen Lage und ist dringend auf Medikamente angewiesen. Christian ist starker Raucher, benutzt die Spitznamen "Moppy", "Moppy Johnson" oder "Morrison" und kann sich nicht adäquat ausdrücken.

Wer hat Christian G. gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt unter 069 / 755 51199 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell