Bitburg (ots) - Bitburg. Am 11.09.23 zwischen 07:00 - 14:00 Uhr ereignete sich in der Echternacher Straße in Bitburg ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt entfernt hat. Das beschädigte Fahrzeug, ein graufarbener VW Passat stand im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz mit E-Ladestation in Höhe des Maximiner-Wäldchens. Durch den Verursacher wurde der VW an der Fahrerseite (Außenspiegel und vorderer Kotflügel) beschädigt. Unfallzeugen werden gebeten, ...

mehr