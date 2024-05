Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240525 - 0546 Frankfurt: Versammlungen und Aufzüge verlaufen weitgehend friedlich

Frankfurt (ots)

(mh) Verschiedene Versammlungen und Veranstaltungen im Stadtgebiet mit teilweise sehr unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Fragestellungen erforderten heute die Aufmerksamkeit der Frankfurter Polizei. Die Tagesbilanz: Aus polizeilicher Sicht war der Verlauf im Wesentlichen friedlich und weitgehend ohne besondere Vorkommnisse. Das Veranstaltungsgeschehen dokumentierte zum einen die Vielfältigkeit des Themenspektrums einer Großstadt, zum anderen wurde deutlich, wie ernst es die Polizei nimmt, die Meinungsfreiheit der beteiligten Gruppen zu gewährleisten.

An der Demonstration zum Thema "Politischer Dialog vor der Europawahl" beteiligten sich in der Spitze rund 500 Personen. Der Aufzug startete am Opernplatz und sollte über eine festgelegte Wegstrecke durch die Frankfurter Innenstadt wieder zum Ausgangspunkt zurückführen. Bei der Gegendemonstration unter dem Titel "Demokratie verteidigen, rechten Kräften entgegentreten" wurden 300 Teilnehmende gezählt.

An der Großen Gallusstraße versperrte dem Aufzug "Politischer Dialog vor der Europawahl" eine Sitzblockade von rund 100 Gegendemonstrierenden die Strecke. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit löste die Polizei die Sitzblockade nicht auf und verfolgte stattdessen den kommunikativen Ansatz. Die Polizei vermittelte zwischen beiden Versammlungsleitungen. Noch bevor endgültig eine Entscheidung getroffen wurde, kehrten die Teilnehmenden des Aufzugs "Politischer Dialog vor der Europawahl" um und begaben sich zurück zum Opernplatz, wo es eine Abschlusskundgebung gab. Gegen 19:20 Uhr wurde die Versammlung durch die Versammlungsleitung beendet. Durch den Protestzug und die Gegenproteste kam es in der Frankfurter Innenstadt zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Im Zusammenhang mit dieser Demonstration verletzten mutmaßlich Gegendemonstrierende zwei Polizeibeamtinnen leicht und wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen.

Auseinandersetzung zwischen Fußballfans nach dem Abpfiff bei der Platzbegehung in der PSD-Bank Arena

Weiterhin im Fokus der Frankfurter Polizei stand anlässlich des "Hessenpokal"-Finales am Nachmittag der Fanmarsch von rund 3.300 Kickers-Offenbach-Anhängerinnen und -Anhängern zur PSD Bank Arena. Während des Spiels kam es zu keinen polizeirelevanten Vorkommnissen.

Bei der durch den Veranstalter genehmigten Platzbegehung nach dem Abpfiff kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Fans, in deren Folge die Polizei unmittelbaren Zwang anwenden musste, um die Fangruppen zu trennen. Eine Person musste vorläufig festgenommen werden.

