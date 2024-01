Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an Schulen, Zeugen gesucht

Lauterecken (ots)

Unbekannte verursachen Schäden an Glasscheibe und Wandverkleidung. Am Montagmorgen bemerkten Verantwortliche der Grundschule und der Janusz Korczak Schule den Sachschaden an den Gebäuden. Laut Aussagen der Mitteiler waren die Beschädigungen am Freitag noch nicht vorhanden. Zur Klärung der Beschädigungen sucht die Polizei mögliche Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schulen machten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

