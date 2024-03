Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Betrüger wird von aufmerksamen Zeugen festgehalten und bedroht diese mit einem Messer - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45476 MH-Styrum: Am Freitagnachmittag (08. März) nutzte ein Unbekannter eine mutmaßlich widerrechtlich erlangte EC-Karte, um sich an einer Supermarktkasse an der Heidestraße Bargeld auszahlen zu lassen. Der Supermarktmitarbeiter wurde skeptisch, woraufhin der Tatverdächtige flüchtete. Als er durch einen weiteren Zeugen festgehalten wurde, bedrohte er ihn mit einem Messer und flüchtete weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:15 Uhr betrat der unbekannte Tatverdächtige den Supermarkt und begab sich zu einer der Kassen. Dort ließ er sich 200 Euro Bargeld auszahlen. Als der Vorgang abgeschlossen war, wollte er sich weitere 200 Euro auszahlen lassen. Daraufhin wurde der 25-jährige Kassierer misstrauisch und lies sich die EC-Karte zeigen. Nachdem der Tatverdächtige die EC-Karte ausgehändigt hatte, rannte er unvermittelt aus dem Laden. Der Kassierer folgte dem Unbekannten und stellte ihn zusammen mit einem 62-jährigen Passanten in einer Einfahrt an der Schwerinstraße und hielt ihn fest.

Der 25-jährige Kassierer wählte den Notruf und begab sich zu der Straße. Der Betrüger nutzte die Situation, zog plötzlich ein Messer und bedrohte den 62-Jährigen. Somit ermöglichte sich der Unbekannte eine erneute Flucht und entkam in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter war erfolglos.

Der Flüchtige soll 14-16 Jahre alt und etwa 160-170 cm groß mit einem südländischen Phänotyp sein. Er habe einen Bartansatz und dunkle, lockige Haare. Bei der Tat habe er einen schwarzen Trainingsanzug und eine Umhängetasche getragen.

Sollten Sie die Tat beobachtet haben, oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell