Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240527 - 0552 - Frankfurt-Eschersheim: Jugendliche mit Messer bedroht - Festnahme

Frankfurt (ots)

(ha/gae) Am Sonntagabend (26. Mai 2024) nahm die Polizei einen 55-jährigen und einen 41-jährigen Mann fest. Die Männer sollen zuvor Jugendliche mit einem Messer bedroht haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielten sich drei Jugendliche im Alter von 14-15 Jahren gegen 17:45 Uhr am Busbahnhof der U-Bahnhaltestelle Weißer Stein in der Nähe eines Dönerladens auf. Einer der Jugendlichen betrat den Dönerladen, um die öffentlich zugängliche Toilette zu nutzen, in der sich auch die beiden Männer befanden. Es kam zum Streit, woraufhin der 55-jährige Mann ein Springmesser gezogen haben solle und die Jugendlichen damit bedroht habe. Zeugen verständigten die Polizei.

Die Beamten nahmen die zwei Männer fest und übergaben die Jugendlichen in die Obhut ihrer Eltern. Nach Beendigung der Maßnahmen vor Ort überführten die Beamten die beiden Tatverdächtigen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell