Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Norden (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Sonntag, 07. April, 14:00 Uhr und Dienstag, 09. April, 17:30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus am Bockumer Weg einzudringen. Hebelmarken an der Hauseingangstür zeugen von dem Versuch, diese gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt jedoch stand. Es blieb bei dem Versuch des Einbruchs. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell