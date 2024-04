Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Theater mit Happy End: Unbekannte stehlen Kostüme aus Auto

Hamm-Mitte (ots)

Das Finale eines Krimidramas in drei Akten hat auch die Einsatzkräfte der Polizei Hamm überrascht. Am Montag, 8. April, gegen 9 Uhr bemerkte ein 66-jähriger Österreicher den gewaltsamen Aufbruch seines BMW. Diesen hatte er am Vorabend um 23 Uhr auf einem Parkplatz am Santa-Monica-Platz abgestellt.

In seiner Abwesenheit schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe ein und stahlen einen Koffer voller Theaterbekleidung im Wert von rund 3.500 Euro aus dem Wageninneren. Damit machten sie sich auf den Weg in Richtung der Nordringanlagen.

Im Zuge der Fahndung fanden die Beamten die bunten Kostüme über das gesamte Gelände verteilt vor. Welche Szenen die Diebe damit durchgespielt haben, ist zwar nicht bekannt. Wohl aber, dass der Besitzer seine Kleider schließlich wieder zurückerhalten hat. Ende gut, alles gut.

Zumindest fast: Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 350 Euro.

Hinweise zum Aufbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell