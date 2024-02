POL-REK: 240227-3: Polizisten stellen mutmaßlichen Dieb in ihrer Freizeit - Haftrichter

Kerpen (ots) - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einer zwischen 35 und 40 Jahre alten Autofahrerin. Ihr wird vorgeworfen, am Donnerstagnachmittag (15. Februar) in Kerpen an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen und anschließend vom Unfallort geflüchtet zu sein. Die Unbekannte sei in einem roten SUV unterwegs gewesen. Außerdem habe sie braune Haare und trage ...

