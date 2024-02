POL-REK: 240227-1: Polizei sucht flüchtige Unfallbeteiligte

Rhein-Erft-Kreis (ots) - In zwei Fällen Blutproben entnommen Polizisten kontrollierten am vergangenen Wochenende drei Autofahrer, die laut ersten Erkenntnissen ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs waren. In einem Fall ließen die Beamten eine Blutprobe wegen des Verdachts auf Alkohol entnehmen, in einem anderen Fall ordneten sie eine Blutprobe wegen des Verdachts des Drogenkonsums an. Am Freitag (23. Februar) ...

mehr