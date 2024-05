POL-BO: Nach Zusammenstoß zweier Radfahrer: 74-Jähriger verletzt

Bochum (ots) - Nach einem Kupferdiebstahl am frühen Mittwochmorgen, 29. Mai, in Bochum-Querenburg hat die Polizei drei Tatverdächtige auf frischer Tat festgenommen. Zeugen meldeten der Polizei gegen 3.15 Uhr, dass drei Personen sich unberechtigt in dem Gebäudekomplex an der Kollegstraße 10 aufhielten. Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten trafen drei polizeibekannte Männer (36 und 38, beide aus Herne sowie 38, ...

