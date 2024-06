Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Katze gerettet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bad Klosterlausnitz: Ein Wanderer wusste sich am Sonntagmittag nicht anders zu helfen als letztendlich die Polizei zu kontaktieren. Tief in einem Waldstück bei Bad Klosterlausnitz fand er eine kleine Katze, die unbedingt Hilfe benötigte. Das Tier sei dehydriert gewesen und ein Eigentümer nirgends zu sehen. Da bisherige Versuche, einen Verantwortlichen zur Aufnahme des Kätzchens zu erreichen, fehlschlugen, fasste sich eine Polizeistreife ans Herz und übernahm das erschöpfte Tier. In der Dienststelle wurde sie dann versorgt, bis das zuständige Tierheim erreicht wurde und die weitere Pflege übernahm. Wer sein Tier erkennt, wird gebeten sich beim Tierheim in Eisenberg zu melden.

