POL-PDNR: Presseabschlussmeldung Verkehrsunfall mit Personenschaden

Roth (ots) - Am Sonntag, dem 12.05.2024 kam es gegen 11:40 Uhr zu einem folgenschweren Unfall in der Schulstraße in Roth OT Oettershagen. In einer Kurve stießen ein Rollerfahrer und ein Transporter frontal gegeneinander. Der Fahrer des Rollers stürzte wobei er schwer, aber nicht schwerst verletzte wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass an dem Roller ein Versicherungskennzeichen aus dem ...

mehr