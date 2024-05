POL-PDNR: Massiver Blumentopf aus Kupfer entwendet

Linz am Rhein (ots) - Verkehrsunfälle Vettelschoß Am frühen Sonntagmorgen, 12.05.2024, kam es gegen 01:45 Uhr im Bereich der K25 Vettelschoß zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Porsche Carrera. Das Fahrzeug war zuvor von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht. Zunächst kamen mehrere Personen als verantwortliche Fahrzeugführer in Betracht. Da alle Anwesenden zudem merklich ...

mehr