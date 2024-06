LPI-J: Fahrrad geklaut

Weimar (ots) - Am Montagvormittag befuhr ein 85jähriger Weimarer mit seinem Ford die Meyerstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Beim Vorbeifahren an einer Reihe geparkter Fahrzeuge blieb er plötzlich mit seinem rechten Außenspiegel an dem linken Spiegel eines VW hängen. Obwohl beide Spiegel beschädigt wurden, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, machte den Ford-Fahrer auf den Unfall aufmerksam. Dieser bestritt eine ...

mehr