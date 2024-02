Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Die Totalfälschung eines Führerscheins ging bei der Bundes- und Landespolizei nicht durch

Stralsund (ots)

Für Erstaunen sorgte gestern ein von einem 20-jährigen Syrer vorgelegter Führerschein, der bereits auf den ersten Blick deutliche Fälschungsmerkmale aufwies. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Stralsund kontrollierte den jungen Mann am 28.02.2024, gegen 21:45 Uhr in Stralsund. Dieser war mit seinem Pkw Daewoo im Tribseer Damm in der Nähe des Bahnhofes unterwegs. Die Kontrolle deckte neben dem Verdacht der Urkundenfälschung zudem auf, dass der junge Syrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und den Führerschein offenbar online erworben hatte. Die Beamten des Polizeihauptrevieres Stralsund wurden zur Anzeigenaufnahme hinzugerufen und übernahmen die weitere Sachbearbeitung. Der gefälschte Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um mögliche weitere Fahrten und damit Straftaten zu verhindern. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern in dem Fall an. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Stralsunder wieder auf freien Fuß gelassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell