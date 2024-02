Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Verkehrsunfall mit Personen- und sehr hohem Sachschaden

Stralsund (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, dem 22.02.2024, ereignete sich im Stralsunder Stadtteil Tribseer Wiesen ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw, bei dem ein Mensch leicht verletzt wurde und ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 70.000 Euro entstand. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 40-jähriger Deutscher in seinem MAN Lkw gegen 06:30 Uhr von der Koppelstraße nach links in die Albert-Schweitzer-Straße abzubiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden 39-jährigen Deutschen in seinem Pkw Mercedes-Benz. Durch die Kollision beider Fahrzeuge entstand am Pkw Totalschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der am Lkw entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der 39-Jährige erlitt augenscheinlich leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung vor Ort wurde jedoch abgelehnt, weshalb der Einsatz von Rettungskräften nicht erfolgte. Der Lkw-Fahrer blieb hingegen unverletzt. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen wurde eine Abschleppfirma beauftragt. Gegen 08:15 Uhr war die Einmündung beräumt und wieder frei befahrbar.

