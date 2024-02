Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Pkw landet im Straßengraben

K16/Sundhagen (ots)

Offenbar aufgrund von gesundheitlichen Problemen kam ein 71-jähriger Deutscher in seinem Pkw Dacia gestern von der Kreisstraße 16 ab und landete mit seinem Auto im Straßengraben. Der Mann blieb augenscheinlich unverletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn jedoch zur weiteren medizinischen Betreuung in das Stralsunder Krankenhaus. Die Polizei wurde über die Integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen verständigt. Dort hatte eine Zeugin den Unfall gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 71-Jährige gegen 18:30 Uhr die K16, als er offenbar in der Ortsdurchfahrt Hildebrandshagen in der Gemeinde Sundhagen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben zum Stillstand kam. Der Zeugin war zuvor die Fahrweise des Mannes aufgefallen. Gegenwärtig gibt es Hinweise darauf, dass der Mann aufgrund medizinischer Ursachen und ggf. auch infolge der Einnahme von Medikamenten nicht in der Lage war, sein Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu führen. Daher wurde bei dem Senior zu Beweismittelzwecken im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Fahrerlaubnisbehörde verständigt. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 1.500 Euro. Um die Bergung des Fahrzeugs kümmerten sich Angehörige des Mannes.

