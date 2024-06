Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Unfall geflüchtet

Weimar (ots)

Am Montagvormittag befuhr ein 85jähriger Weimarer mit seinem Ford die Meyerstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Beim Vorbeifahren an einer Reihe geparkter Fahrzeuge blieb er plötzlich mit seinem rechten Außenspiegel an dem linken Spiegel eines VW hängen. Obwohl beide Spiegel beschädigt wurden, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, machte den Ford-Fahrer auf den Unfall aufmerksam. Dieser bestritt eine Beteiligung und entfernte sich verbotswidrig vom Unfallort. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der Flüchtige zu Hause angetroffen und ihm der Vorwurf der Unfallflucht gemacht werden.

