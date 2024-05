Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Hattingen (ots)

Am 24.05.2024, um 11:00 Uhr, befuhr ein 34 jähriger Hattinger, mit seinem PKW Hyundai, die Holthauser Straße hinter einer 66 jährigen Wittenerin in einem PKW Peugeot, in Fahrtrichtung Holthausen. In Höhe der Gaststätte Haus Morgenröte bog ein weißer Transporter aus dem rechtsseitig gelegenen, ehemaligen Zechengelände, auf die Holthauser Straße ein, ohne auf den vorfahrtberechtigten Verkehr zu achten. In Folge einer dadurch durchgeführten Vollbremsung eines vor der Peugeot Fahrerin fahrenden Fahrzeuges, konnte der 34 jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Peugeot der Wittenerin auf. Dabei wurden beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt. Der Fahrer des Transporters entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Unfall zu kümmern. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000,-EUR

