Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brandursache nicht ermittelbar

Viersen-Süchteln (ots)

Am Freitagvormittag haben Brandermittler der Polizei Viersen gemeinsam mit einem Brandsachverständigen den Brandort im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Friedrich-Ebert-Straße in Süchteln in Augenschein genommen. Das Ergebnis dieser Ermittlungen ist, dass sich die Brandursache nicht mehr zweifelsfrei feststellen lässt. /hei (65)

