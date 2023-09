Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Gravel-Bike bei Einbruch in Kellerraum gestohlen

Kripo prüft Tatzusammenhang

Bensheim (ots)

Auf ein Gravel-Bike hatten es Kriminelle bei einem Einbruch in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses abgesehen. Zwischen 23 Uhr am Mittwochabend (13.9.) und circa 9 Uhr am folgenden Morgen drangen die bislang noch unbekannten Täter in das Anwesen in der Heidelberger Straße ein. Hierzu hebelten sie die Hauseingangstür auf, um in die Kellerräume zu gelangen. Hier brachen sie ein Kellerabteil auf und entwendeten ein dort abgestelltes Gravel-Bike im Wert von über 2.000 Euro. Mit ihrer Beute suchten die Eindringlinge anschließend unerkannt das Weite.

Auch in der Friedhofstraße waren Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (14.9.) zugange und versuchten vergeblich, die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. Das Kommissariat 41 der Heppenheimer Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

