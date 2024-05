Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Einbruch in Reihenhaus- Räume nach Wertgegenständen durchsucht

Sprockhövel (ots)

Bei einem Einbruch in ein Reihenhaus am 22.05.2024 in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 12:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Haus. Sie hebelten ein Fenster des Hauses in der Straße Am Flockenhaus auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Abschließende Angaben zur Beute können nicht gemacht werden.

