Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen_ Unfall zwischen Linienbus und Pkw im Kreuzungsbereich- Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Hattingen (ots)

Verletzt wurden bei einem Verkehrsunfall ein 53-jähriger Hattinger und sein Beifahrer am 21.05.2024, gegen 18:25 Uhr. Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Martin-Luther-Straße/Bruchstraße/Große Weil Straße. Zur Unfallzeit fuhr ein 31-jähriger Gevelsberger mit einem Linienbus (Mercedes-Benz) von der Große Weilstraße kommend in den Kreuzungsbereich ein, um seine Fahrt in Richtung Sprockhövel fortzusetzten. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der 53-Jährige mit seinem Fiat die Bruchstraße in Fahrtrichtung Große Weilstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Bus wurde im Frontbereich beschädigt. Am Pkw entstand eine erhebliche Beschädigung auf der Fahrerseite.

Der verletzte 53-Jährige und sein Beifahrer wurden leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Im Bus gab es nach derzeitigen Erkenntnissen keine Verletzten.

Da der Unfallhergang noch nicht abschließend ermittelt wurde, sucht das Verkehrskommissariat noch Zeuginnen und Zeugen des Unfalls. Auch Zeuginnen und Zeugen im Bus kommen hier besonders in Betracht.

Wer Hinweise zum Unfall geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02336-9166-6000 melden.

