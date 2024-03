Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hoher Schaden durch Vandalismus

Marienheide (ots)

An einem Einfamilienhaus in Marienheide-Wernscheid haben Unbekannte in den vergangenen Tagen durch Vandalismus einen hohen Schaden verursacht. Zwischen dem 21. und dem 25. März verwüsteten die Täter den Garten des Hauses. Dabei zerstörten sie unter anderem einen gemauerten Grill, warfen Vogelhäuser um und verschiedene Gegenstände in einen Gartenteich. Mit aufgefundener Farbe beschmierten sie Wände des Hauses an der Straße "Vorm Hülsen" und drehten Wasserhähne im Kellerbereich auf, sodass der Keller des Hauses bei Tatentdeckung etwa 30 cm hoch unter Wasser stand.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

