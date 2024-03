Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Shishas mit Zubehör gestohlen

Gummersbach (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 15. März und Montag, 25. März um 00:15 Uhr haben sich Unbekannte in der Dieringhauser Straße Zugang in eine Shisha-Bar verschafft. Die Täter hatten die Eingangstür gewaltsam geöffnet und gelangten so in die derzeit wegen Renovierung geschlossene Bar. Sie stahlen mehrere Shishas sowie Zubehör und eine geringe Menge Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

