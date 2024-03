Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Glasscheibe an Bushaltestelle zerstört

Gummersbach (ots)

Unbekannte haben an einer Bushaltestelle in der Rospestraße die Scheibe beschädigt. Die Beschädigung wurde der Polizei am Samstag (23. März) um 11.30 Uhr gemeldet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 8199 0.

