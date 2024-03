Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Busfahrer bei Kollision mit Auto leicht verletzt

Marienheide (ots)

Im Einmündungsbereich Leppestraße / Wegescheider Straße kam es am Donnerstag (21. März) zu einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Auto. Der Busfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Gegen 18 Uhr fuhr der 44-jährige Busfahrer auf der Wegescheider Straße in Richtung Leppestraße und wollte an der Einmündung nach links abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Ford eines 48-jährigen Marienheiders, der auf der vorfahrtsberechtigten Leppestraße in Richtung Erlinghagen unterwegs war.

Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Busfahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Bus entstand zwar erheblicher Sachschaden, er war aber weiterhin fahrbereit. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell