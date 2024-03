Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen

Lindlar (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21./22. März) haben Unbekannte in Lindlar-Frielingsdorf aus einem abgestellten Auto diverses Werkzeug gestohlen. Der Sprinter parkte zur Tatzeit auf dem Gelände einer Firma im Schreinerweg. Zwischen 18.45 Uhr und 6.45 Uhr hebelten die Unbekannten die Schiebetür zu dem Sprinter auf und nahmen das Diebesgut mit. Ein Zeuge sah gegen 22 Uhr einen schwarzen Kombi in der Nähe der Firma. Weitere Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell