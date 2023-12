Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw in Brand gesetzt

Jena (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags trieb ein Unbekannter in Lobeda-Altstadt sein Unwesen: Einen am Rathausplatz geparkten Pkw-Ford setzte dieser in Brand und entfernte sich anschließend vom Tatort. Ein Zeuge hatte das Geschehen beobachtet und umgehend die Feuerwehr und Polizei informiert. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Fahrzeugfront des Pkw wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000EUR. Gefahren für umliegende Gebäude konnten durch einen schnellen Einsatz der Feuerwehr ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Der unbekannte Täter konnte durch den Zeugen wie folgt beschrieben werden: männlich, sehr schlanke Figur, ca. 180cm groß und dunkle Kleidung. Hinweise zum Sachverhalt oder dem Täter nimmt die Kriminalpolizei Jena unter 03641 81 2464 oder per Mail unter kpi.jena@polizei.thueringen.de mit Nennung des Aktenzeichens 0316228/2023 entgegen.

