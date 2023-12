LPI-J: Rucksack aus Postfahrzeug entwendet

Weimar (ots) - Am Montagmittag kam eine 35jährige Skoda-Fahrerin auf der Landstraße zwischen der BAB-Anschlussstelle Vieselbach und Meckfeld von der Fahrbahn ab. Die Konstellation aus Schneeverwehung, Straßenglätte und starkem Seitenwind waren ursächlich dafür, dass die Frau von der Straße abkam und gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum fuhr. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in noch unbekannter ...

