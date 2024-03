Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Wohnungsbrand in Tönisvorst

Tönisvorst (ots)

Am Samstag, den 09.03.24, wurden beide Löschzüge der Feuerwehr Tönisvorst um 07:41 Uhr zu einem Wohnungsbrand auf die Hochstraße alarmiert. Durch die schnell eintreffenden Einsatzkräfte konnte eine strake Verrauchung in einem Ladenlokal festgestellt werden. Personen, welche in den Wohneinheiten über dem Lokal wohnten, konnten sich rechtzeitig eigenständig ins Freie retten. Zur Sicherheit wurden die Personen dem gleichzeitig alarmierten Rettungsdienst vorgestellt, um eine Rauchgasintoxikation auszuschließen. Die Anwohner mussten nicht weiter rettungsdienstlich betreut werden. Nachdem sichergestellt war, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befanden, konnte sich die Feuerwehr ausschließlich auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Es wurde umgehend ein Trupp unter schwerem Atemschutz und einem Löschrohr in das Ladenlokal entsandt, um den Brandherd zu lokalisieren und diesen zu löschen. Nachdem der Brand gelöscht war, galt es das Ladenlokal, die Wohnungen, sowie den Keller und das Treppenhaus vom Rauch zu befreien, was mit Hochleistungslüftern der Feuerwehr erfolgte. Alle Bereiche wurden im Anschluss erneut mit einer Wärmebildkamera revidiert, um eventuelle Glutnester ausschließen zu können Während der gesamten Einsatzdauer waren in Summe vier Trupps unter schwerem Atemschutz im Einsatz. Für die 60 Einsatzkräfte war der Einsatz nach vier Stunden beendet.

