Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Einsatzreiches Wochenende für die Tönisvorster Einsatzkräfte

Tönisvorst (ots)

Bereits am vergangenen Samstag, den 03.02.2024, wurden die Tönisvorster Einsatzkräfte um 13:10 Uhr zu einem piepsenden Heimrauchmelder in die Gelderner Straße alarmiert. Da ein Löschfahrzeug bereits einen kleineren Einsatz vorher abgearbeitet hat und noch unterwegs war, konnte dies recht zügig die Einsatzstelle anfahren und eine erste Erkundung vornehmen. Da bei den Ersterkundungen bereits Brandgeruch wahrnehmbar war, wurden beide Löschzüge zur Einsatzstelle alarmiert. Nachdem der Hauseingang des Mehrparteienhauses geräumt und sich Zugang zur Wohnung verschafft wurde, konnte die Ursache durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz im Küchenbereich lokalisiert und abgelöscht werden. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen in die Wege geleitet. Glücklicherweise wurde bei diesem Einsatz niemand verletzt und durch das akustische Signal des Heimrauchmelders schlimmeres verhindert werden. Der Einsatz war nach gut einer dreiviertel Stunde für die 42 Einsatzkräfte beendet.

Am gestrigen Sonntag, den 04.02.2024, wurde der Löschzug St. Tönis gegen 15:30 Uhr zu einer größeren Ölspur im Stadtgebiet gerufen. Noch während des laufenden Einsatzes, welcher bereits fast beendet war, wurden alle Tönisvorster Wehrleute gegen 16:10 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand auf die Ringstraße alarmiert. Laut ersten Meldungen sollte sich auch hier noch eine Person in der Wohnung befinden. Umgehend wurde ein Trupp unter schwerem Atemschutz und mit einem Strahlrohr zur betroffenen Wohnung entsandt. Nachdem sich Zugang zur Wohnung verschafft wurde, konnte die Person gerettet und dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben werden. Auch hier wurden vorsorglich alle weiteren Parteien des Hauseinganges uns Freie verbracht und deren Wohnungen revidiert. Nachdem die Brandursache lokalisiert und abgelöscht war, erfolgten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde die gerettete Person vorsorglich zur weiteren Kontrolle in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Nachdem die Lüftungsmaßnahmen beendet waren, konnten alle weiteren Personen wieder in Ihre Wohnungen zurück kehren. Dieser Einsatz war für die 59 anwesenden Einsatzkräfte gegen 17:30 Uhr beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell