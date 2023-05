Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geldbeutel aus Rucksack entwendet

Speyer (ots)

Eine 74-jährige Dame befand sich am 15.05.2023 gegen 16:00 Uhr in einem Geschäft in der Maximilianstraße. Von dort lief sie über Einkaufsstraße und stellte an einem Restaurant fest, dass ihr Rucksack, welchen sie auf dem Rücken trug, geöffnet war. Bei näherem Hinsehen bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel fehlte. Bei dem Geldbeutel handelt es sich um einen hellblauen Stoffgeldbeutel. Im Geldbeutel befanden sich ein neben einem hohen zweistelligen Bargeldbetrag auch ihre EC-Karte, die Krankenkassenkarte und der Ausweis.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

-Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. -Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich davor die PIN im Geldbeutel aufbewahren. -Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. -Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. -Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell