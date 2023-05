Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Getunter PKW- Betriebserlaubnis erloschen

Speyer (ots)

Am Sonntag den 14.05.2023, gegen 23:50 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Speyer ein Auto, an welchem augenscheinlich technische Veränderungen vorgenommen wurden. Am Pkw waren die Fahrtrichtungsanzeiger an der Fahrzeugfront dauerhaft angeschaltet, sodass andere Verkehrsteilnehmer von einem Abbiegevorgang ausgehen könnten, obwohl dieses gar nicht beabsichtigt ist. Der 28-jähirgen Fahrer wurde aufgeklärt, dass diese Veränderung eine Verkehrsgefährdung darstellt und durch den Umbau die Betriebserlaubnis erloschen ist. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Worauf sollte ich achten, wenn ich mein Auto "tunen" will? Die richtigen Ansprechpartner sind die Kfz-Prüfstellen. Dort können Sie Änderungen an Fahrzeugen überprüfen und auch abnehmen lassen. Weitere Infos gibt es auch unter www.tune-it-safe.de.

