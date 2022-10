Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autoteile entwendet

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten es Langfinger auf die Autoteile eines BMW abgesehen. Die Polizei wurde am Sonntag in den Erfurter Norden gerufen, da Diebe von einem abgestellten BMW X5 so ziemlich alles, was nicht zur Karosse gehörte, fachmännisch abgebaut und entwendet hatten. Neben den Rädern wurden auch die Schalteinrichtung und ein Großteil der Bedienelemente gestohlen. Der Schaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. (FW)

