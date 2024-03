POL-GM: Motorrad aus Garage gestohlen

Radevormwald (ots) - Taschendiebe haben am Montag (25. März) einer 76-Jährigen beim Einkaufen die Geldbörse aus ihrer Einkaufstasche gestohlen. Die Geschädigte aus Radevormwald war mit ihrem Mann zwischen 12 und 12.30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt an der Kaiserstraße einkaufen. Über ihre Schulter hatte sie einen Stoffbeutel hängen, in dem sich die Geldbörse befand. An der Kasse musste die Seniorin feststellen, ...

