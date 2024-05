Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Kollision mit schweren Folgen für 10jährigen Fahrradfahrer

Gevelsberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am späten Samstagnachmittag wurden zwei Rad fahrende Kinder verletzt. Beide Kinder 8 und 10 Jahre alt befuhren die Breddestraße in absteigende Richtung auf dem Bürgersteig. Zeitgleich befuhr ein 21jähriger Gevelsberger mit seinem Pkw die Breddestraße, in aufsteigende Richtung. Beim Abbiegen des Pkw in eine Grundstückseinfahrt, übersah der Fahrzeugführer die herannahenden Kinder auf dem Fahrrad. Es kam zu einem folgeschweren Zusammenstoß auf dem Gehweg, zwischen dem Pkw und den Radfahrern. Der 10jährige Junge wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste zur weiteren stationären Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden. Während der 8jährige Junge mit leichten Blessuren und einem gehörigen Schreck den Unfall glimpflich überstand.

