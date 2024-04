POL-DO: Mutmaßlicher Drogendealer in Lünen-Brambauer festgenommen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0421 Ein Einsatztrupp der Polizei in der Nordstadt beobachtete am Montagabend (22.4.2024, 20.20 Uhr) im Hafengebiet einen Audi, dessen Kennzeichen nicht eingetragen sind. Das ergab eine mobile Datenabfrage, die damit den Grund lieferte, den noch unbekannten Fahrer auf der Kanalstraße anzuhalten. Den Zivilkräften der Polizei berichtete der 18-Jährige mit Wohnsitz in Dortmund, dass er keine ...

mehr