POL-DO: Cold Case Fall aus Dortmund: Weitere Hinweise zu Babyleichen erbeten

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0418 Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund Zeugen sucht die Dortmunder Kriminalpolizei nach einem Brand in einem Ladenlokal an der Weststraße 37a in Hamm. Dort gab es am Freitagmorgen (19.4.2024) um 3.44 Uhr einen Knall. ...

mehr