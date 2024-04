Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Mord: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Brandstiftung in der Weststraße in Hamm

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0418

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund

Zeugen sucht die Dortmunder Kriminalpolizei nach einem Brand in einem Ladenlokal an der Weststraße 37a in Hamm. Dort gab es am Freitagmorgen (19.4.2024) um 3.44 Uhr einen Knall. Schließlich brach ein Feuer aus. Eine Mordkommission ermittelt wegen Brandstiftung und versuchten Mordes.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei um Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen. Wer hat vor, während oder nach der Tat auf der Weststraße in Hamm oder im Umfeld des Tatorts verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen? Hinweise bittet an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Die Feuerwehr evakuierte acht Hausbewohner und löschte die Flammen. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

