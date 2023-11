Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Papiercontainer brannten

Parchim (ots)

In Parchim hat die Feuerwehr am Wochenende zwei brennende Altpapiercontainer löschen müssen. Der angerichtete Schaden soll sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Die Polizei geht derzeit in beiden Fällen von Brandstiftung aus und hat entsprechende Anzeigen aufgenommen. In der Nacht zum Samstag hatte zunächst ein Papiercontainer in der Bahnhofstraße gebrannt. Am Sonntag kurz nach 13 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Altpapiercontainer in der W.-I.-Leninstraße gerufen. Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell