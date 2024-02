POL-MS: Am Kanonengraben: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (1.2., 8 - 17:30 Uhr) in eine Wohnung in der Sophienstraße eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür gewaltsam auf und gelangten so in die Wohnung. Auf der Suche nach Wertvollem entwendeten sie hochwertigen Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt mitsamt der Beute. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben. Hinweise nimmt ...

mehr