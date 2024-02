POL-MS: Einbruch in Wohnung in der Sophienstraße - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Betrüger haben sich am Mittwochnachmittag (31.1., 15:00 Uhr) per Telefon als Polizisten ausgegeben und eine hohe Summe an Bargeld von einem 89-jährigen Münsteraner gefordert. Die Täter gaben gegenüber dem Senior an, Polizisten zu sein. Seine Tochter habe in der Schweiz einen schweren Verkehrsunfall gehabt und dabei eine Frau getötet. Der ...

