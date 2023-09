Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall bei Spurwechsel: 80-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt - Velbert - 2309017

Mettmann (ots)

Am Montagabend, 4. September 2023, wurde ein 80-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Velbert schwer verletzt. Ein Autofahrer missachtete beim Spurwechsel eine durchgezogene gelbe Fahrbahnmarkierung und übersah den Geschädigten.

Das war geschehen:

Gegen 17:15 Uhr befuhr ein 67-jähriger Essener in seinem Skoda Kodiaq die Werdener Straße in Richtung Autobahn. Als er beabsichtigte, die Fahrspur über eine baustellenbedingte durchgezogene gelbe Fahrbahnmarkierung nach links zu wechseln, übersah er den im toten Winkel neben ihm fahrenden Wuppertaler. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander und der 80-Jährige stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt. Rettungskräften behandelten ihn noch vor Ort und brachten ihn anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein und schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf eine mittlere dreistellige Summe.

