Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Langenfeld

Monheim am Rhein - 2309013

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

In der Nacht zu Samstag, 2. September 2023, kam es auf der Von-Nesselrode-Straße in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines weißen Audi A5 Sportback hatte ihr Fahrzeug am Freitagabend, gegen 18 Uhr, im Wendehammer der Von-Velbrück-Straße und Von-Nesselrode-Straße in Höhe der Hausnummer 1 abgestellt. Am nächsten Morgen stellte die Geschädigte, gegen 11 Uhr, einen frischen Unfallschaden am hinteren rechten Radkasten fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 100 Euro.

Am Freitagmorgen, 1. September 2023, kam es auf der Solinger Straße in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Der 16-jährige Fahrer eines E-Scooter befuhr gegen 8:45 Uhr die Solinger Straße in Richtung Josefstraße. Beim Abbiegen nach rechts auf die Josefstraße kollidierte er mit einem Fahrradfahrer. Bei dem dadurch verursachten Sturz zog sich der Fahrer des E-Scooter leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Fahrradfahrer hielt zwar an und half dem Geschädigten, entfernte sich dann jedoch von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien anzugeben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Samstagmorgen, 2. September 2023, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße "Am Wald" in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen Seat Alhambra hatte sein Fahrzeug gegen 9:10 Uhr abgestellt. Gegen 9:40 Uhr stellte der Geschädigte einen frischen Unfallschaden in Form von Lackabrieb und Kratzern fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 1.000 Euro.

Am Samstagvormittag, 2. September 2023, kam es auf der Sperberstraße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines grauen VW Caddy hatte ihr Fahrzeug am Samstagmorgen, gegen 8:45 Uhr, in Höhe der Hausnummer 4 in einer parallel zur Straße verlaufenden Parkbucht abgestellt. Um 13:30 Uhr stellte die Geschädigte mehrere frische Unfallschäden an der rechten Fahrzeugfront fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell