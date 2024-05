POL-EN: Ennepetal: Öffentlichkeitsfahndung- 12-Jährige aus Ennepetal wird vermisst.

Herdecke (ots) - Die 48. Herdecke Maiwoche verlief zwischen dem 08.05.2024 und 11.05.2024 überwiegend störungsfrei. Aufgrund der Wetterlage war an allen Veranstaltungstagen ein hohes Besucheraufkommen und ausgelassene Stimmung festzustellen. Auf den Bleichsteinwiesen verzeichneten die Polizei den größten Zulauf an Menschen, insgesamt waren in der Spitze rund 700 Personen am Freitagabend (vorwiegend junges Publikum) ...

mehr