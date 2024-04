POL-UN: Selm - Raubüberfall auf Tankstelle in Selm am frühen Freitagmorgen - Zeugen gesucht

Selm (ots) - Selm-Bork ist zweimal in den Mittelpunkt für bislang unbekannte Einbrecher geworden. Zwischen Montag (22.04.2024), 16.00 Uhr und Dienstag (23.04.2024), 06.30 Uhr sind unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Humboldtstraße sowie in eine Grundschule an der Waltroper Straße eingedrungen. In der Grundschule verschafften sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Toilettenraum, dort ...

